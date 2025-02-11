محمد عبداللطيف: التعليم هو أساس بناء المستقبل وازدهار الأمم

شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم في احتفال منظمة “اليونسكو” باليوم العالمي للتعليم، والإطلاق الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم 2024-2025، الذي حمل عنوان “القيادة في التعليم”.

وأكد الوزير عبد اللطيف، أن التعليم هو أساس تقدم الأمم وازدهارها، مشيرًا إلى أن نجاح النظام التعليمي في مصر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، التماسك الاجتماعي، والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وأضاف: القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشجع التحولات الجذرية في النظام التعليمي، مع التركيز على المساواة، الابتكار، والتفوق الأكاديمي.

كما استعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة على أرض الواقع، بما في ذلك تقليص كثافة الفصول الدراسية، معالجة نقص أعداد المعلمين، وتحديث المناهج الدراسية، بالإضافة إلى اعتماد أساليب تقييم مستمرة تعتمد على التعلم القائم على المشاريع واستخدام الأدوات الرقمية.

وفي إطار الإصلاحات، شدد الوزير على دور مديري المدارس باعتبارهم قادة التغيير الذين يسهمون في تحسين النظام التعليمي، مشيدًا بمبادرات تعزيز القيادة التعليمية والتي أسفرت عن تحسينات ملموسة في الحضور والبيئة التعليمية.

من جانبها، أشادت الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في مصر، بالتقدم الذي أحرزته مصر في تحسين جودة التعليم، مشيرة إلى دور مصر الرائد في المنطقة في مجال تطوير التعليم، وخاصة في مجالات تدريب المعلمين والتحول الرقمي.

وأكدت أن تعزيز القيادة الفعالة في التعليم يتطلب استراتيجيات تدعم استقلالية القادة وتوفر تدريبًا مستمرًا لهم.

تضمن الحدث حلقة نقاشية تناولت “القيادة في التعليم: الفرص والتحديات في مصر”، شارك فيها عدد من الخبراء في مجال التعليم، حيث تم استعراض التحديات والفرص في تطبيق استراتيجيات التعليم الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى مناقشة دور التعليم في تعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير محمد عبد اللطيف إلى تكثيف الجهود لتطوير التعليم وضمان جودته، مشددًا على أن التعليم هو المفتاح لتحقيق التقدم والإبداع للأجيال القادمة.