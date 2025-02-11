مغامِرة مصرية.. رحلة تجديف من المنيا إلى القاهرة في 5 أيام

في عالم يسيطر عليه الروتين والقيود، قررت جمانة إسماعيل أن تعيش حياتها على إيقاع المغامرة، متجاوزة كل الحدود التي قد تعيق امرأة عن تحقيق أحلامها، من التجديف لمسافات شاسعة، إلى تسلق القمم الشاهقة، كانت رحلاتها دائمًا أكثر من مجرد رياضة، كانت رسائل تحدي وإلهام، انطلقت جمانة إسماعيل في مغامرة فريدة من نوعها، حيث قطعت مسافة 250 كيلومترًا على نهر النيل، من المنيا إلى القاهرة، مستخدمة لوح “التجديف وقوفًا” فقط.

استغرقت الرحلة خمسة أيام من التجديف المستمر، تحدت خلالها التيارات القوية والطقس المتقلب، في تجربة جسدية وذهنية مرهقة، لكنها أكدت فيها أن العزيمة قادرة على كسر أي حاجز، ولم تكن هذه الرحلة الأولى لجمانة، ففي عام 2018 قررت أن تمشي على قدميها من القاهرة إلى أسوان في 24 يومًا، قاطعة مئات الكيلومترات بهدف رفع الوعي حول مشكلة النمو السكاني في مصر، ولم يكن الأمر مجرد رحلة، بل رسالة قوية بأن التغيير يبدأ بخطوة، وأن المرأة قادرة على أن تكون في مقدمة القضايا المجتمعية.

ولدت جمانة في القاهرة لأسرة داعمة، حيث كانت الطفلة الوسطى بين شقيقتين، مما منحها شخصية فريدة تجمع بين حسم الأخت الكبرى ومرونة الأخت الصغرى، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليبزيج بألمانيا، وتعمل كمديرة تطوير وتدريب في البنك المصري الخليجي، لكنها لم تجعل العمل المصرفي يبعدها عن شغفها الحقيقي، المغامرات الرياضية.

لم تكن الرياضة مجرد هواية بالنسبة لجمانة، بل أسلوب حياة، حيث بدأت مشوارها الرياضي في الجمباز الفني منذ طفولتها، قبل أن تتجه إلى رياضة التجديف على الألواح وقوفًا، والتي برعت فيها حتى أصبحت بطلة الجمهورية، ولم تكتفِ بذلك، بل مارست اليوجا، رياضة المشي لمسافات طويلة، وتسلق الجبال، لتصبح نموذجًا للمرأة التي لا تعرف المستحيل.

لم تكن مغامرات جمانة مقتصرة على الأرض أو الماء، بل امتدت إلى أعالي الجبال، ففي أغسطس 2024، حققت إنجازًا مذهلًا عندما وصلت إلى قمة جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، ضمن فريق، ورحلة الصعود لم تكن سهلة، حيث واجهت درجات حرارة قاسية ونقص الأكسجين، لكن عزيمتها الصلبة جعلتها تتجاوز كل الصعوبات حتى رفعت العلم المصري على ارتفاع 5,895 مترًا، في لحظة جسدت فيها انتصار الإرادة على التحديات.

رحلات جمانة ليست مجرد مغامرات رياضية، بل رسائل تحد لكل امرأة تؤمن بأنها قادرة على تحقيق أحلامها، مهما بدت مستحيلة، سواء كانت تتجدف ضد تيارات النيل، تسير في الصحراء لأيام، أو تصعد إلى أعلى القمم، فإنها تثبت دائمًا أن القوة الحقيقية تكمن في الروح قبل الجسد، وقد تكون الحياة مليئة بالعقبات، لكن بالنسبة لجمانة إسماعيل، كل تحد هو فرصة جديدة لاكتشاف قدراتها، وكل مغامرة هي خطوة نحو تحقيق المستحيل.

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