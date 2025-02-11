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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزيري يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام فاركو

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود و صلاح الدين مصدق وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حصدهم من 12 جولة، حقق الفوز فى 7 جولات وتعادل فى أثنين، بينما تعرض للهزيمة في 3 مبارايات.

بينما يدخل فريق فاركو في المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدهم من 12 جولة حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في 4 جولات.

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