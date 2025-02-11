محاضرة عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات بثقافة العريش

عقد بيت ثقافة المساعيد بالعريش اليوم محاضرة توعوية بعنوان " وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر الشائعات وكيفيه المواجهه " عقدها بيت ثقافة المساعيد بجمعية حقوق المرأة بحى المساعيد، اليوم الثلاثاء .

القاها سوسن حجاب رئيس الجمعية وعضو مجلس الشعب السابق، تحدثت عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى نشر الشائعات ونشر معلومات مزيفة، وفى نهاية المحاضرة تحدثت عن طرق مواجهه الشائعات، منها التأكد من مصدر الخبر من جهات رسمية للدولة، اعدها سلوى برعى مسئول النشاط، بمتابعة احمد صابر مدير البيت، تمت ضمن برامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.

كما جري تنفيذ ورشة فنية في اكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى الرسم ببيت ثقافة رابعة، اليوم الثلاثاء من خلال ورشة فنية، تميز بها الرواد، حنان ايمن سلمى، وبسملة محمد سلمى، وولاء موسى على، وحبيبة عيد سلمى، واسماء ايمن سلمى، و حنين عيد سلمى، بمتابعة سليمان منصور مدير البيت ، تمت ضمن برامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.