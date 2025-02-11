السيطرة على حريق مواسير صرف صحي بأكتوبر

انتدبت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر المعمل الجنائي، لكشف ملابسات اندلاع حريق بمجموعة من مواسير الصرف الصحى البلاستيكية بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت معاينة النيابة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

السيطرة على حريق مواسير صرف صحى بأكتوبر

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمحموعة من المواسير البلاستيكية فى مدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت عملية إخماد النيران فى المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاخطار النيابة المختصة للتحقيق.