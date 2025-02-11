ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق مواسير صرف صحي بأكتوبر

جانب من الحريق
جانب من الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتدبت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر المعمل الجنائي، لكشف ملابسات اندلاع حريق بمجموعة من مواسير الصرف الصحى البلاستيكية بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر.

 وأوضحت معاينة النيابة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

السيطرة على حريق مواسير صرف صحى بأكتوبر

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمحموعة من المواسير البلاستيكية فى مدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت عملية إخماد النيران فى المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاخطار النيابة المختصة للتحقيق.

جانب من الحريق 
حريق أكتوبر النيابة المواسير مواسير الحماية المدنية