محافظ جنوب سيناء يتابع حملة دعم غزة "مبادرة تحيا مصر"

قامت محافظة جنوب سيناء بتنظيم حملة كبيرة لدعم أهل غزة، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، ضمن مبادرة "تحيا مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء الاستعدادات الجارية للحملة باستاد طور سيناء وقد تضمنت الحملة جمع التبرعات العينية من مواد غذائية والمستلزمات الأساسية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا يمد يد العون لأشقائه في الأوقات الصعبة. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي محافظة جنوب سيناء لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطني في مواجهة التحديات الإنسانية.

وأشار إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الاعمال والمستثمرين والمواطنين في المحافظة، حيث توافد العديد من أبناء سيناء على مراكز جمع التبرعات للمساهمة في هذه الحملة التي تعتبر جزءًا من التزام مصر المستمر بقضية فلسطين، كما شارك في الاستعدادات عدد كبير من شباب المحافظة مما يؤكد الروح الوطنية لدى كافة الاعمار .

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن شكره وتقديره لكل من ساهم في المبادرة، داعيًا المزيد من المواطنين للتفاعل مع الحملة والعمل على تخفيف معاناة الاشقاء من اهالى غزة.

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