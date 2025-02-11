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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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فضائيات

باحث سياسي يشرح دلالات تعبير «القدس الشريف» في بيان «الخارجية»

القدس
القدس
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قال الكاتب والباحث السياسي محمد العالم، إن الدور المصري في المنطقة دائمًا ما يركز على حقوق الشعب الفلسطيني والقضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن استخدام مصر لكلمتي «القدس الشريف» دلالة على كونها مدينة فلسطينية بحتة.

وأضاف «العالم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو كان يريد إطالة الحرب على قطاع غزة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتولي ترامب الحكم، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية الآن أصبحت متعددة الأطراف ولا يصلح أن يكن لها متحدث أوحد سواء ترامب أو نتنياهو، والأوضاع الحالية مغايرة تماما لنظيرتها التي تركها ترامب في ولايته السابقة، فالواقع هو من سيفرض نفسه على الساحة.

وتابع الباحث السياسي، بأن استخدام جملة «القدس الشريف» بدلا عن القدس الشرقية في بيان وزارة الخارجية المصرية له دلالة وتأكيد على الدور المصري الشريف في القضية الفلسطينية، والذي دائما يشير إلى الحقوق والأمور الإنسانية بدءا من تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يفيد بأن هذا ظلم لا يمكن أن تشارك به مصر مرورا بالمطالبات الدائمة من الجانب المصري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ثم المطالبة بالحق الفلسطيني في الأرض، والتأكيد الدائم الذي ينفي الرواية الإسرائيلية بان هذه الأرض تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

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