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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مجددًا.

 وأوضحت القناة أن طلب نتنياهو يأتي في إطار المخاوف الإسرائيلية من فراغ أمني قد يستغله حزب الله للتمركز على الحدود اللبنانية.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل قدمت للأمريكيين أدلة تزعم أن الجيش اللبناني لم يتخذ أي إجراءات ملموسة لمعالجة انتهاكات حزب الله في المنطقة الحدودية، مما يثير قلق السلطات الإسرائيلية بشأن استمرار النشاطات المسلحة للحزب قرب الحدود.

وفي سياق متصل، نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تعتقد أن الأمريكيين قد يوافقون على تمديد وجودهم في لبنان لفترة إضافية، في محاولة لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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