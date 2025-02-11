محافظ جنوب سيناء يناقش تعزيز التعاون مع رئيس جامعة الملك سلمان

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، رئيس جامعة الملك سلمان، الدكتور اشرف سعد الدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المحافظة و الجامعة في مختلف المجالات.



جاء اللقاء في سياق استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي الـ 36، حيث تم التباحث حول سبل دعم الأنشطة التعليمية والثقافية في المحافظة.

وتم خلال اللقاء بحث مشاركة جامعة الملك سلمان في فعاليات العيد القومي للمحافظة، حيث ستشارك الجامعة بعدد من الفعاليات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والوطني بين طلابها والمواطنين.

كما سيتم عقد محاضرة توعية لطلاب الجامعة في مقر الجامعة بمدينة طور سيناء، تركز على تاريخ المحافظة وأهمية الاحتفال بعيدها القومي وسرد الملحمة الوطنية لاسترداد طابا الحبيبة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن تقديره للدور الذي تقوم به جامعة الملك سلمان في خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بمشاركة الجامعة الفعالة في الفعاليات المختلفة التي تعزز من الهوية الوطنية و تزيد من الوعي لدى الشباب.



وأكد الدكتور خالد مبارك على أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعريف الطلاب بتاريخ محافظة جنوب سيناء، وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم.