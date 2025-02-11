كنيسة مار مارون تحتفل بعيد القديس مارون

بمناسبة عيد القديس مارون، احتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بالقداس الإلهي في دير مار مارون – القنيطرة، في كنيسة مار مارون – مزرعة يشوع وفي كنيسة مار مارون بمعاونة كهنة الرعايا وبحضور أبناء الرعايا.

وفي عظته عرض مزايا القديس مارون، وانطلق من "حبّة الحنطة" في انجيل يوحنا، مؤكّدا على أنّ بذل الذات والموت من أجل الأخرين يعطي الحياة الحقيقيّة.

هذا العبور من الموت إلى الحياة هو فعل تجدّد يعيشه المؤمن من خلال بذل ذاته على مثال الرب يسوع، بعكس من ينغمس في لذات هذا العالم مختارًا الموت بدل الحياة.



أضاف أنّ حياة القديس مارون هي نموذج لمن اختار العبور دومًا من الموت إلى الحياة مع الرب يسوع. فالمؤمن الذي يرضى أن يكرّس حياته للرب، يعني أنّه تبنّى منطق حبّة الحنطة بطاعته لوصايا المسيح، فالدعوة موجّهة لنا نحن المؤمنين في عيد مار مارون لنتبع يسوع ونكون تلاميذ حقيقيين له.