محافظ جنوب سيناء يبحث جهود التنمية مع ممثلي شركات البترول والتعدين

عقد محافظ جنوب سيناء لقاء مع ممثلي شركات البترول والتعدين العاملة في المحافظة ، وذلك في إطار سعيه لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمن خطة المحافظة لمراجعة تنسيق الشراكات والمرافق المستغلة على أرض المحافظة لتحقيق التوازن بين حقوق المحافظة وصلاحياتها التنفيذية على أراضيها ومصالح الشركات وعوائدها.

جاء اللقاء على هامش اجتماع دعم تطوير البنية التحتية المقدمة من قطاعات التنمية المجتمعية لشركات البترول والتعدين العاملة بالمحافظة، وتفقده لعدد من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.

وتناول اللقاء عدة محاور رئيسية منها دعم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية المحافظة، وتعزيز دور الشركات في خلق فرص عمل جديدة وتوطين أبناء الدلتا في جنوب سيناء وتطوير البنية التحتية الصناعية والخدمية في مناطق استراتيجية مثل أبو زنيمة وأبو رديس وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية للمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي تلعبه شركات البترول والتعدين في دعم جهود التنمية الوطنية، مشيدًا بما حققته حتى الآن من دور في التنمية المجتمعية، ومؤكدُا على ضرورة تكثيف التعاون لتحقيق المزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في جنوب سيناء.

كما أعرب عن شكره العميق للمسؤولين في هذه الشركات على جهودهم المتواصلة ودعمهم لمشروعات التنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية مستقبلية متكاملة للمحافظة.

ويعد هذا اللقاء خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة العمل المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في جنوب سيناء، بما يعود بالنفع على كافة أبناء المحافظة ويسهم في رفع مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة.