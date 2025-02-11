قرار قضائي بشأن المتهم بالاتجار في الأسلحة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة حبس تاجر سلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بضبطه وبحوزته بنادق وأموال بمنطقة العجوزة.

وكان قد تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات – مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.