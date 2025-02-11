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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن المتهم بالاتجار في الأسلحة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة حبس تاجر سلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بضبطه وبحوزته بنادق وأموال بمنطقة العجوزة.

وكان قد تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط  تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات – مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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