حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب استعداداً لمواجهة فاركو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة فاركو، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً اللقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على شرح التعليمات الأخيرة قبل مواجهة فاركو وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في اللقاء.