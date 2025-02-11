وزير الشباب يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالمهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "استادات" للاستثمار الرياضي؛ لبحث أفق وتطوير ملفات التعاون المشترك، بحضور قيادات الشركة والوزارة.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وشركات الاستثمار الرياضي، بهدف تطوير البنية التحتية الرياضية، وتحسين الخدمات المقدمة للأندية والمراكز الرياضية، بما يسهم في دعم رؤية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.

وتطرق الإجتماع أيضًا إلي مناقشة التعاون في مجموعة من الملفات والمشروعات منها؛ دوري مراكز الشباب، كمنصة هامة لاكتشاف المواهب وتعزيز المنافسة بين الشباب، ودوري مدارس مصر، دوري الأحياء الشعبية، الربط الإلكتروني مع الاتحادات والهيئات الرياضية، إيمانًا بأهمية التحول الرقمي في المجال الرياضي، لتسهيل إدارة المسابقات والبيانات الخاصة باللاعبين، بالإضافة إلي عدة مشروعات أخري موضع تعاون.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها شركة استادات للاستثمار الرياضي يأتي ضمن خطة تطوير الرياضة المصرية ودعم الشباب من خلال عدة مشروعات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الرياضي، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتنمية القطاع الرياضي، بالتعاون والتنسيق مع الشركات المتخصصة بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للأندية والمنشآت الرياضية، واستمرارية المشروعات وتعظيم الاستفادة منها.

وتحدث وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تهدف إلى نشر الرياضة وتشجيع المشاركة المجتمعية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال الرياضة والتنمية الشبابية.