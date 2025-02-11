محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع تطوير مستشفى أبو رديس المركزي

افتتح اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وحدتي الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى أبو رديس المركزي بعد تطويرهما، من خلال تجهيزهما باحدث الأجهزة ورفع كفاءة الأرضيات والجدران للتماشي مع معايير مكافحة العدوى ولخدمة وراحة المرضي من المنتفعين بخدمات المستشفى، وبمشاركة مجتمعية من شركات الخدمات البترولية الجوية PAS شركة السويس للزيت SUCO وشركة الحفر المصرية EDC وبتنفيذ جمعية الأورمان.

جاء ذلك في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه بين مستشفي أبو رديس المركزي والشركات المشاركة حيث تم توريد وحدات حديثة لقسم الغسيل الكلوى وتطوير الجدران لتتناسب مع معايير مكافحة العدوى وأيضا تطوير الأرضيات والسيراميك الخاص بالحوائط والارضيات كما تم تطوير الحضانات وتوفير مكاتب ووحدة ادراج ثلاثية وتوفير كبسولات لعلاج حالات الصفراء وتوفير جهاز تنفس صناعى لحديثى الولادة وتوفير أجهزة لمراقبة مراقبة العلامات الحيوية بالحوامل وغيرها وقد بلغت تكلفة التطوير ما يقرب من خمسة ملايين جنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن خلال الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الموافق للذكرى 36 لاسترداد طابا الحبيبة.

وعلى هامش الافتتاح أقيمت احتفالية تم فيها عرض كافة ما تم من أعمال التطوير،

وفى كلمته أثنى المحافظ على التعاون المثمر والبناء مابين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وأشاد بالعمل الجماعي والذي يعد أساس التنمية على أرض جنوب سيناء ودعما لخطة التنمية المستدامة للمحافظة والتي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية سبتمبر 2024.

وقام محافظ جنوب سيناء بإهداء الدروع التذكارية وشهادات التقدير لكافة الجهات المشاركة في إنجاح أعمال التطوير بالمستشفى.

شارك في الافتتاح والاحتفالية مساعد الهيئة العامة للبترول ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وممثلي وزارة البترول وقيادات شركات البترول وعدد من القيادة السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.