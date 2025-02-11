كان بيصلح اللمبة.. مصرع كهربائي سقط من أعلى مئذنة مسجد بالإسكندرية

تلقى ضباط قسم شرطة الرمل ثان بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بعد سقوطه من أعلى مسجد عباد رب العالمين بشارع البكاتوش.

‏وانتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين بعض الفحص وفاة المدعو محمد م. م. ع.17عام، عامل حرفي، إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد بشارع البكاتوشي بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية.

ولقى العامل مقيم بدائرة القسم، مصرعه بسبب اختلال توازنه أثناء تركيب مصباح كهربائي بالمئذنة على ارتفاع 9 أمتار، حيث وجد الجثمانه مسجي على الأرض بجوار المسجد، وبه العديد من الإصابات منها الكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

بدأ رجال الشرطة على الفور التحريات التي أثبتت أن العامل كان يقوم بإصلاح مصباح كهربائي أعلى مئذنة المسجد التابع لهيئة الأوقاف، من ارتفاع 9 أمتار تقريبا، واثناء إصلاح المصباح اختل توازنه، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور وفاتها على الفور.

‏وعند سؤاله المدعو "ع.ي.م.ع"، 52 سنة، عامل خدمات بالمسجد، عن تفاصيل الواقعة أكد على ما جاء في التحريات، وبعد الفحص تم التأكد أنه لا يوجد أحد تسبب بالحادث، وأن الواقعة لم تؤثر على إقامة الشعائر بالمسجد.

‏وبعد انتهاء التحريات تم نقل جثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة لمواصلة التحقيق.