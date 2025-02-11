جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى قادة اتحادات طلاب الجمهورية الجديدة

شاركت جامعة كفر الشيخ، بقيادتها الطلابية المتمثلة في رئيس اتحاد الطلاب و4 أمناء بمجلس اتحاد طلاب الجامعة، في ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة .. مصر 2030" لتنمية المهارات القيادية، والمنعقد بجامعة اسيوط خلال الفترة من ٩ حتي ١٣ فبراير ٢٠٢٥م، وبمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من 26 جامعة مصرية، برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، واشراف الاستاذ ايهاب جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الملتقي يستهدف الإعداد لقيادات المستقبل وتنمية المهارات والقدرات لبناء جيل واع من القيادات، وإحداث التواصل بين رؤساء، ونواب اتحاد طلاب الجامعات المصرية، لتدعيم العلاقات، والروابط بينهم، وتعزيز قيم التعاون، والعمل الجماعي، وتنمية المهارات القيادية، بما يعزز دورهم في بناء مستقبل الوطن، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية المهارات القيادية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي والقيادة يعدان من الأسس التي يعتمد عليها تطوير المجتمع، وهو ما يتطلب تأهيل جيل جديد من الشباب القادرين على القيادة والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة مستمرة في دعم الاتحاد الطلابي وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزز من قدرتهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية.

ويذكر، أن فعاليات الملتقي تضمنت لقاءً مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في محاضرة بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي"، إلى جانب عدد من المحاضرات لكبار الشخصيات والرموز الوطنية، بالإضافة إلى لقاءات طلابية متنوعة. وتُختتم فعاليات الملتقى مساء يوم الأربعاء ١٢فبراير بحفل تنصيب الاتحاد والمغادرة صباح يوم الخميس ١٣فبراير.

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