محاكمة المتهمين بسرقة شركة شحن بالجيزة

قررت جهات التحقيقات بشمال الجيزة إحالة المتهمين بسرقة شركة شحن بالدقى للمحاكمة.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مسئول شركة شحن مفاده سرقة 10 أجهزة محمول ولاب توب من الشركة محل عمله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ .

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 2 فني كاميرات من عمال الشركة استعانا باثنين آخرين، وقاموا بسرقة الشركة محل عملهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.