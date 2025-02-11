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الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 32.7 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2,186 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

هبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 29,564.21 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.76%، ليغلق عند مستوى 3,098.13 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 3.39%، ليغلق عند مستوى 8,342.04 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 3.01%، ليغلق عند مستوى 11,402.44 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 2.76%، ليغلق عند مستوى 6,582.2 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.36% ليغلق عند 36,638.81 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 13,004.74 نقطة

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 44.9 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 73.4 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 3.2 مليار سهم، من 117.9 ألف صفقة منفذة.

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