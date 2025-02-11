ترامب يلوح بوقف المساعدات ويواصل الضغط على مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بإمكانية وقف المساعدات لمصر والأردن إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين، بموجب خطته لتهجير سكان قطاع غزة

وكرر ادعاءاته بأن الأردن سيستقبل الفلسطينيين، رغم رفض عمان القاطع لذلك.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين".

كما صرح لقناة "فوكس نيوز"، أمس الإثنين، إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة

وقبل أيام أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تهجير أهل قطاع غزة " ظلم لن تشارك مصر فيه"

وهدد ترامب، بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفتح "أبواب الجحيم"، محددًا ظهر السبت المقبل موعدًا لتنفيذ ذلك.

بينما دعت مصر المجتمع الدولي؛ بمختلف مكوناته الدولية و الاقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية.

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