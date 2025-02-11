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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

13 فبراير.. حفل مروة ناجى فى الأوبرا بمناسبة عيد الحب

مروة ناجى
مروة ناجى
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تحيى المطربة مروة ناجى يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير، حفلة عيد الحب على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر

 تقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغانى وردة وأغانى الموسيقار بليغ حمدى

يذكر ان الفنانة مروة ناجى قد احيت حفل جماهيرى كامل العدد يوم الأحد الماضى فى مدينة بيروت  بلبنان إحياء للذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وابدعت مروة ناجى فى تقديم عدد من الأغاني الخاصة بـ أم كلثوم وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور اللبناني الذي كان يملأ أرجاء المسرح بالكامل متفاعلين ومرددين معها كلمات الأغاني التى كان من بينها دارت الأيام والأطلال وسيرة الحب وألف ليلة وليلة.

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد شاركت مؤخرا فى احتفالية عيد الشرطة بعرض مسرحى غنائي بعنوان مصر خط أحمر، وقالت عنها "عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية مصر خط أحمر فى حفل عيد الشرطة 73، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها

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