وزير إسرائيلي: حان الوقت لتهجير سكان غزة وفتح أبواب الجحيم على حماس

دعا وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، شلومو كاري، اليوم الثلاثاء، إلى وقف المساعدات الإنسانية وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة، مع استخدام القوة العسكرية حتى إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأشار كاري في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسرائيلية إلى ضرورة البدء فورا في تنفيذ خطة تهجير سكان غزة، مطالبًا بفتح "أبواب الجحيم" على حركة حماس دون أي قيود على التصرفات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وأضاف، أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الحركة، مشددًا على أنه يجب التعامل مع هذه المرحلة بأقصى درجات القوة.