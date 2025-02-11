إيهاب أبو عيش: تطوير التأمين الصحي الشامل يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر رعاية صحية عالية الجودة

أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أهمية تطوير نظام التأمين الصحي الشامل في مصر باعتباره جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية.

وأكد أبو عيش في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تنظمه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في القاهرة، أن تطوير المنظومة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى ضمان كفاءة مالية مستدامة. وأوضح أن التعاون المستمر بين كافة الأطراف المعنية سيسهم في توفير نظام صحي شامل، يلتزم بأعلى المعايير العالمية.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة.

ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية في مجال الضمان الاجتماعي وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.