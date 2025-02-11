محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق القافلة الطبية الرابعة بمحكمة الاستئناف

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انطلاق القافلة الطبية الرابعة الموجهة إلى دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، والتي تستمر يومي 11 و12 فبراير الجاري، وذلك بنادي قضاة الإسماعيلية بحي ثالث.

جاء ذلك بحضور المستشار فكري غانم، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، والمستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشار أحمد أبوعمرة، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار محمد عبدالشافي، رئيس محكمة السويس الابتدائية، والمستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، ولبنى زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

وتأتي هذه القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية، وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تنفيذًا لتوجيهاته بالاهتمام بالصحة العامة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفي المحاكم والنيابات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بجودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة، مشددًا على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات في الإسماعيلية، باعتبارها عاصمة إقليم القناة.

كما أشار إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية" تتضمن عدة محاور، منها تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار السياسي، مع التركيز على تحسين القطاع الصحي من خلال الحملات التوعوية والقوافل العلاجية في مختلف المحافظات.

وأوضح، أن الإسماعيلية شهدت، خلال الأشهر الماضية، تنظيم أكثر من 75 قافلة طبية وعلاجية، استفاد منها نحو 100 ألف مواطن، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

وخلال تفقده للخدمات المقدمة بالقافلة، أكد المحافظ وقيادات وزارة العدل على ضرورة ضمان سهولة حصول المستفيدين على الرعاية الصحية المطلوبة.

وفي ختام الفعالية، قدم المستشار محمد عبده صالح درع قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل إلى المحافظ، تقديرًا لجهوده وتعاونه المثمر مع الوزارة في تنفيذ القوافل الطبية.

يُذكر أن القافلة الطبية تُنظم بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي ومديرية الصحة بالإسماعيلية، بمشاركة نخبة من الأطباء في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، القلب، العظام، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، كما تشمل القافلة فحوصات رسم القلب، قياس السكر والضغط، بالإضافة إلى التحاليل الطبية والأشعة بمعامل متخصصة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة يومي الثلاثاء والأربعاء، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بنادي قضاة الإسماعيلية، إلى جانب ندوة بعنوان "تأملات في رؤية الرئيس لبناء الإنسان"، تعقد اليوم الثلاثاء من الرابعة حتى السادسة مساءً، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات الطب والإعلام.