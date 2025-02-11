ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 15% خلال الشهر المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توقع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر محمد علي، تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر المقبل إلى ما يتراوح من 15 الى 14 %، وذلك تغير سنة الأساس.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن أمس عن تراجع معدلات التضخم في الحضر إلى 24% في يناير الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الثلاثاء، أن تراجع معدلات التضخم سوف يساعد المشرعيين ولجنة السياسات النقدية على اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع معدلات التضخم.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف ابوظبي الإسلامي -مصر الذي يعد الأكبر في مصر من حيث الصيرفية السلامية حقق صافي ارباح خلال العام الماضي بلغت نحو 9 مليارات جنيه بزيادة 93% عن العام السابق له والتي سجل نحو 4.67 مليار جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي التضخم معدلات التضخم السياسات النقدية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء