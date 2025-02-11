مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 15% خلال الشهر المقبل

توقع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر محمد علي، تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر المقبل إلى ما يتراوح من 15 الى 14 %، وذلك تغير سنة الأساس.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن أمس عن تراجع معدلات التضخم في الحضر إلى 24% في يناير الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الثلاثاء، أن تراجع معدلات التضخم سوف يساعد المشرعيين ولجنة السياسات النقدية على اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع معدلات التضخم.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف ابوظبي الإسلامي -مصر الذي يعد الأكبر في مصر من حيث الصيرفية السلامية حقق صافي ارباح خلال العام الماضي بلغت نحو 9 مليارات جنيه بزيادة 93% عن العام السابق له والتي سجل نحو 4.67 مليار جنيه.