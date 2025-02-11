مجدى كان حنين قوى.. حكاية مقتل سايس على يد فني كهربا في شبرا الخيمة.. والدة القتيل: ابني غسل له العربية ولما طلب منه 10 جنيه إداله 21 طعنة ترك المدرسة بعد وفاة والده وتكفل بالإنفاق على الأسرة

فتح «مجدي» الشاب صاحب الـ 30 عامًا، عينيه على الدنيا ليجد نفسه في أسرة بسيطة الحال، فالأب عامل باليومية، والأم تسعي لكسب قوته يومها، لا مكان للرفاهية بل يسعون لتوفير متطلبات الحياة اليومية فقط، ليقرر دخول معترك الحياة مبكرا، حتى يريح والدته التي تقدم بها السن من عناء ومشقة العمل، عقب وفاة والده.

وفاة سايس شبرا بسبب 10 جنيه

فمع الضوء الأول للشمس معلنة نهار يوم جديد، يخرج الإبن البار، بحثًا عن لقمة العيش من خلال عمله «سايس»، أملًا في توفير بضعة جنيهات يعود بها لعائلته في المساء محملًا بـ«بشاير الخير»، ومن ثم الخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة يمنحه القدرة على مواصلة العمل في اليوم التالي.

لكنه لم يتخيل أن الفصل الأخير من حياته سيكتب على يد أحد الأشخاص ، من أجل خلاف على مبلغ مالي 10 جنيهات، في مشهد ماسأوي أضحى حديث أهالي منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

داخل شقة سكنية بسيطة تدل على حال قاطنيها، جلست السيدة «رضا» والدة المجني عليه تروي لـ«البوابة نيوز»، تفاصيل مقتل نجلها قائلة: "الأهالي هنا في الحتة أطلقوا عليه مجدي الحنين لأنه كان طيب وعمره ما زعل حد، وكان ديما اللي معاه مش ليه"؛ مشيرة إلى أن نجلها الضحية كرس حياته لمساعدتها بعد وفاة أبيه قبل 14 عامًا.

وتابعت الأم: "بعد موت جوزي طردني سلفي أخو جوزي من المنزل رفقة ابنائى الأربعة 3 صبيان وبنت، وبقيت مش عارفة أروح فين، لكن مجدي رغم أنه ابني الوسطاني لقيته بيقولي أنا جنبك يا أمي ومعاكي، ومنذ ذلك الوقت بدأ مجدي رحلة العمل".

أضافت والدة الضحية: "طوال السنوات الأخيرة الماضية رفض مجدي نزولي الي العمل بسبب تقدمي في العمر وقال لي يا أمي خلاص أنتم مسؤولين مني ومش هتنزلي الشغل تاني، انا اللي هشيل حمل البيت واخواتي، وبالفعل كان شايل مصاريف شقيقه الأصغر وشقيقته الطالبة في كلية الحقوق، من خلال عمله سايس في المنطقة هنا".

وقالت الأم: "يوم الخميس الماضي كانت عقارب الساعة وصلت الثانية صباحا، حينما وصل أحد الأشخاص إلي مكان تواجد نجلي وطلب منه أن يقوم بمسح السيارة حتي يعود إليه، مجدي قام بتنظيف السيارة وانتظر صاحبها حتي وصل إليه، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث تنصل مالك السيارة من دفع فلوس تنظيف السيارة لـ مجدي وقال له امشي يلا من هنا.."

وتابعت: "ليرد عليه مجدي قائلا: أنا عايز حقي انت قولت ليا اغسلها لحد ما ارجع»، لتنشب بينهما مشادة كلامية وفقا لما رصدته كاميرات المراقبة وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة في الجسد لابني ليسقط علي الأرض غارقاً في دمائه".

واستطردت والدة مجدي الحنين:« بعد عدة ساعات أخبرتني أحد أقاربي أن ابني تعرض لواقعة ضرب ونقل على المستشفي.. لما وصلت أخبرنا الأطباء أن مجدي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه، وبعد وقت عرفنا أن اللي عمل كده فيه شغال “فني كهرباء” يقيم بنطاق القسم، يدعي «مصطفى عبد الخالق- 42 سنة»، حيث أخبرني وكيل النيابة أن نجلي ضحية اكل العيش حيث قام الجاني بتسديد 21 طعنة له وده اللي اكتشفناه لما شقيقته شافت جثمانه.

واختتمت الأم حديثها بقولها: " لن يريح قلبي سوي إعدام المتهم حتي يرتاح قلبي الذي احترق على فراق ابني".

بلاغ الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إشارة من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين أحد المستشفيات بنطاق قسم شرطة شبرا الخيمة، تفيد بوصول جثة مصاب بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.

خلال وقت قصير أنتقل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إلي مكان البلاغ ، وتبين العثور على شاب يدعي مجدي، في العقد الثالث من العمر ، مصاب بعدة طعنات جراء اعتداء أحد الأشخاص بسبب خلاف على مبلغ ١٠ جنيه رفض المتهم دفعها للضحية نظير قيامه بغسل السيارة له بناءاً على طلبه كون المجني عليه يعمل سايس.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية وإستخدام التقنيات الحديثة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وعقب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تبين وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أسرة الضحية تروي للمحرر تفاصيل الواقعة