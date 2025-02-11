الشركة المصرية لنقل الكهرباء و "إيه بي بي" توقعان مذكرة تفاهم

وقعت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية "ايه بي بي"، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسه المهندسه منى رزق لتقديم برامج تدريب متخصصة نظرية وعملية لجميع العاملين في خلايا الجهد المتوسط والمنخفض بالمحطات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة.



يهدف هذا التعاون إلى تدريب العاملين على تطبيق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، مما يسهم في رفع الوعي وتعزيز بيئة العمل الآمنة. ويأتي ذلك ضمن التزام "إيه بي بي" بتطوير مهارات العاملين في قطاع التكنولوجيا والصناعات الكهربائية ونقل الخبرات العالمية للنهوض بالكفاءات الوطنية.



علاوةً على ذلك، ستقوم الشركه بإعداد إرشادات وقواعد السلامة وفقاً للمعايير العالمية وذلك في إطار تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تجهيز مواد تفاعلية تسهم في نشر ثقافة السلامة بسرعة وفعالية بين الموظفين.

وتشمل الجهود أيضاً تنظيم دورات تثقيفية دورية في مواقع المرافق، سواء حضورياً أو عن بُعد عبر الإنترنت، لضمان استمرار التوعية والتدريب في هذا المجال.

وفي ذات السياق، قال شريف إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التجاري لشركة "ايه بي بي" مصر ووسط أفريقيا: "إن تعاوننا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يمثل خطوة هامة نحو رفع مستويات الأمان وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة بمصر."



وأضاف :"من خلال تقديم برامج تدريبية ومعايير سلامة عالمية، نسعى إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة، معًا، نبني مستقبلًا من الابتكار والسلامة والنمو المستدام في مصر."

ويتضمن الاتفاق أيضاً المساعدة في تصميم وإنشاء نظام للإبلاغ عن المخاطر يتيح للعاملين الإبلاغ عن أي مخاطر بشكل يضمن سرية هويتهم، مما يساهم في سرعة معالجة المخاطر وتجنب وقوع الحوادث، كما يشمل ذلك المساعدة في إنشاء نظام تقييم دوري يهدف إلى المتابعة المستمرة والمراقبة المنتظمة للخدمات المقدمة، لضمان فعالية الإجراءات وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

