أسرة مبيض محارة منشأة القناطر تكشف عن كواليس قبل وفاته

تجري النيابة العامة بمركز إمبابة و كرداسة التحقيقات حول انهاء مبيض محارة حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال أسرته حيث كشفوا كواليس الأيام الأخيرة قبل وفاته، وقالوا إنه كان يشعر بحالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مبيض محارة مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.