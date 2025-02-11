الأب ينال العوابدة يترأس قداس بداية الفصل الدراسي الثاني في كلية "دي لا سال" عمان

أقام طلاب كلية دي لا سال - عمان قداسًا مميزًا بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ترأس القداس قدس الأب ينال العوابدة حيث اجتمعت القلوب على الدعاء والتضرع إلى الله ليكون فصلًا مليئًا بالتفوق والنجاح.

وتوجه الطلاب والهيئة التدريسية بصلوات خاشعة، سائلين الله أن ينير دروبهم بالعلم والمعرفة، وأن يعم السلام أرجاء العالم.

وقد ساد جو من التأمل والروحانية خلال القداس، مما أضفى لمسة من الأمل والتفاؤل على بداية المشوار الدراسي الجديد.

وتؤكد كلية دي لا سال - عمان حرصها الدائم على غرس القيم الروحية والعلمية في نفوس طلابها، متمنية لهم فصلًا دراسيًا حافلًا بالإنجازات والنجاحات