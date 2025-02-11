وكيل "نقل النواب": البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات

أكد النائب وحيد قرقر؛ وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن البنية التحتية في مصر.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار إلى أن السفير الإيطالي في أحد اللقاءات أكد أنه لولا البنية التحتية ما جاءوا للاستثمار في مصر، موضحا أن الاتفاقية خاصة بمنطقة تم إقرار المنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان والتي تمثل 84 مليار جنيه استثمارات وحجم عمالة كبيرة.

وقال وحيد قرقر: كان لزاما ربط هذه المنطقة بالميناء البري وربطها بالموانئ البحرية، مؤكدا أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن نسبة الفائدة لا تذكر وفترة السماح 5 سنوات.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أمريكا ما زالت تقترض حتى الآن، ولا سبيل أمامنا إلى استكمال البنية التحتية.