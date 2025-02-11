12 أبريل.. انطلاق معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق معرض زهور الربيع الـ 92 يوم 12 أبريل القادم في المتحف الزراعي بالدقي وعقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأكد الوزير أن اختيار هذا الموعد هو عودة لمعرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزًا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة أكبر مساحة للعارضين بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ورسوم الإشتراك في المعرض مشيرًا إلى اقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وأضاف “عزوز” أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض حيث يسعى لجعله معرضًا دوليًا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم

والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت ولأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته القادمة، كما ان باب الاشتراك مفتوح حاليا أمام العارضين وتلقى طلباتهم فى مقر المتحف الزراعي بالدقي.