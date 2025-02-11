تصعيد طالبين بجامعة بني سويف للتصفيات النهائية في مجال ريادة الأعمال بمهرجان "إبداع 13"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد الطالب محمود سامي حسن والطالب أحمد جلال صابر بكلية العلوم للتصفيات النهائية في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك بمسابقة إبداع الموسم الثالث عشر والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، ويهدف إلى تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والاجتماعية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطالبين، معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهما ومثنياً على الجهود التي تبذلها إدارة رعاية الشباب تحت إشراف الكابتن محمد فاروق في تنمية تلك القدرات وتشجيعها للمشاركة في مختلف المسابقات المهمة، مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الطلابية وتوفير المناخ المناسب وكل الإمكانيات اللازمة لصقل شخصياتهم وإعدادهم للمستقبل، وإبراز مواهبهم وقدراتهم في شتى المجالات.