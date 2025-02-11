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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

على غرار فيلم الباشا تلميذ.. فرح يتحول لـ«خناقة شوارع» بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تضمن حفل زفاف بمحافظة الشرقية، حيث أظهر في الفيديو خناقة بين المعازيم كبيرة بعد خلافاتهم على أولوية الرقص بين العروسة والعريس، وذلك في مشهد يعيد إلى الأذهان بعض اللحظات الكوميدية من فيلم "الباشا تلميذ".

وبعد تداول الفيديو على السوشيال ميديا، أثيرت حالة من الجدل والنقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهالت التعليقات.

وعلقت متابعة على الفيديو المتداول قائلة: قلة أدب وقلة تربية..  العريس والعروسه فرحتهم باظت بسبب شوية عيال مشافوش تربية.

وأضافت متابعة آخرى، حرام أيه شعور العروسة دلوقتي تكسروفرحتها ليه؟ حسبي الله بجد وغير القاعه مش أكل عيش ناس دي.

وأردفت متابعة ثالثة: والله عيب ربنا يكسر فرحتكوا زي مكسرتو فرحة العروسة.

وأشارت متابعة رابعة إلى أن الفرح ده امى راحت من غيرى عشان كده مش كمل.

فيديو خلافات الباشا تلميذ فيلم حفل زفاف