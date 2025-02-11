رد فعل ساخر من عمرو وهبة عن مشهده مع غادة عبد الرازق

نشر الفنان عمرو وهبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له من كواليس مسلسل "شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، وظهر بجوارها وهو يحمل طاولة بسبب فرق الطول بينه وبين غادة عبد الرازق، معلقا عليها عليها ساخرا بسبب فرق الطول بينهما قائلا "داخل أصور مشهد مع أستاذة غاده بس".

مسلسل شباب امرأة يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان 2025، وهو مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد للصحافة أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956 بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

المسلسل من بطولة كل من غادة عبد الرازق، يوسف عمر، سيد رجب، عبير صبري، محمود حافظ ومحمد محمود، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن.