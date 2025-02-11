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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الغرباوي يبحث التعاون مع نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمي ببورسعيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، عبد السميع حلاوة، نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمي ببورسعيد، والوفد النقابي المرافق له لتقديم التهنئة له بمناسبة تجديد الثقة له مديرا لمديرية التربية والتعليم بمكتبه بديوان المديرية.

وأعرب الغرباوي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة النقابية الكريمة التي تعبر عن مدى التلاحم والترابط بين تعليم بورسعيد والكيانات النقابية التي تمثل فئات العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة.

وتناول الطرفان النقاش حول سبيل التعاون المثمر بين الجهتين في جميع المجالات المشتركة وتفعيل الدعم النقابي لأعضاء النقابة ببورسعيد.

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمي درع النقابة هدية تذكارية لمدير المديرية متمنيا له دوام السداد والتوفيق.

ومثل وفد نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي طارق الطرابيلي أمين الصندوق بالنقابة وناصر أمين الأمين العام بالنقابة ومسعد كامل مساعد الأمين العام.

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