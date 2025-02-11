محافظ أسوان يوجه بالاسراع في تجهيز مستشفى السباعية لتشغيلها بمنظومة التأمين الشامل

كلف الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بسرعة فرش مستشفى السباعية المركزي بأدفو ليتم دخولها الخدمة والتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بما يساهم في خدمة أكثر من 100 ألف نسمة بالمدينة.

التجهيزات الجارية بمستشفى السباعية المركزي بأدفو

جاء ذلك عقب قيام محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمستشفى السباعية المركزي، والتي تم الانتهاء من إنشاؤها على مساحة 11 ألف و 100 م2، ومكونة من 4 أدوار، وتكلفت نحو 482 مليون جنيه للأعمال الإنشائية، وتضم 69 سرير للعناية والإقامة والأطفال المبتسرين.

استكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة

وأوضح الدكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لاستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى وصلت إلى 8 مستشفيات من إجمالي 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة، فضلا عن نقل تبعية 87 مركز طبي ووحدة صحية من إجمالي 112 مركز طبي ووحدة صحية، وجاري تنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لمستشفيات السباعية ونصر النوبة.

ولفت مدير مديرية الصحة إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم تدريب الكوادر الطبية لتحقيق الجاهزية المطلوبة للمنظومة حتى يتسنى التشغيل لها بشكل كامل بما يصب في صالح المواطن الأسواني.

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