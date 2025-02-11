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الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر تقفز 93% خلال 2024

محمد علي الرئيس التنفيذى
محمد علي الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبي الاسلامي
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كشف محمد علي الرئيس التنفيذى لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» - ADIB-Egypt، ان البنك حقق صافي أرباح بلغت 9.015 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.673 مليار جنيه خلال عام 2023، بنمو قدره 93%.
وأشار "علي" ان القوائم المالية المجمعة للبنك، كشفت عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 12.29 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 6.535 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأظهرت القوائم، أن صافي الدخل من العائد بلغ 15.252 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 8.924 مليار جنيه بنهاية العام السابق له.

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