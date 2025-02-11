أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر تقفز 93% خلال 2024

كشف محمد علي الرئيس التنفيذى لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» - ADIB-Egypt، ان البنك حقق صافي أرباح بلغت 9.015 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.673 مليار جنيه خلال عام 2023، بنمو قدره 93%.

وأشار "علي" ان القوائم المالية المجمعة للبنك، كشفت عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 12.29 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 6.535 مليار جنيه خلال عام 2023.

وأظهرت القوائم، أن صافي الدخل من العائد بلغ 15.252 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 8.924 مليار جنيه بنهاية العام السابق له.