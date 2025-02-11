مشاجرة الأخوين تنتهى بمأساة.. ماذا حدث فى إمبابة؟

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء شاب حياة شقيقه، بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين فقاما على إثرها كلاهما بالاعتداء على الآخر، وفى نهاية الأمر انتهت المشاجرة بمقتل الشقيق الأصغر على يد الشقيق الأكبر.

مشاجرة الأخوين تنتهى بمأساة

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت اعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة و صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، كما امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار طلق ناري في منطقة الرقبة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأصغر بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.