وفاة طالبين بهندسة سوهاج في حادث تصادم مروع بجهينة

وقع حادث تصادم مروع صباح، اليوم الثلاثاء، أعلى طريق « جهينة - سوهاج » بين سيارة نقل تريلا «كساح» وأخرى ملاكي، بنطاق مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، وأسفر الحادث عن وفاة طالبين بكلية الهندسة جامعة سوهاج، وإصابة شخص آخر.

وفاة طالبين بهندسة سوهاج في حادث مروع بجهينة

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن طالبي كلية الهندسة المتوفيان هما « عبد الرحمن عبد الناصر أحمد أبو زيد أبو زهاد- 20 سنة » وصديقه الطالب «أحمد جمال الضبع- 20 سنة» وتوفيـا على إثر الحـادث أثناء ذهابهم إلى كلية الهندسة بسوهاج، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تحمل أرقام « هـ. ر.ط 9321».

كما أسفر الحادث عن إصابة شاب آخر يٌدعى «محمد عادل محمد محمد»، وتم نقله إلى طوارئ مستشفى سوهاج الجديدة بالكوامل.

ومن جهتها تباشر جهات التحقيق بسوهاج، إجرائاتها القانونية لكشف ملابسات الحادث، كما دفعت إدارة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عبد الرحمن عبد الناصر

أحمد جمال الضبع

الحادث