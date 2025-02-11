الحكومة ترد على بيان "النواب" وتعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

أعلن المستشار محمود فوزي؛ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل مع وزيري الكهرباء والأوقاف بشأن توصيل التيار لـ دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي.

وجاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل الذي تقدم به النائب محمد ماهر حامد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.

وأكد الوزير، أنه تم إعادة توصيل الكهرباء لدار المناسبات، بعد التأكد من السلامة الفنية للدار، موضحا أنها تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقا.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أنه سيكون هناك تسويات بين شركة الكهرباء ووزارة الأوقاف عن الفترة الماضية، مطالبا القائمين على الدار الانتظام في شحن كارت الكهرباء.

وأكد الوزير، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية إلى الحكومة للتعاون مع مجلس النواب وأعضاءه.

من جانبه، وجه النائب محمد ماهر حامد، الشكر إلى الحكومة، لسرعة الاستجابة في توصيل الكهرباء إلى دار مناسب مسجد الإمام الشافعي.

وكان النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، وجه بيانا عاجلا بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة بذلك جهودا كبير في تطوير مسجد الإمام الشافعي، إلا أن هناك دار مناسبات لصالح المواطنين يتم تأجيرها مقابل 50 جنيها، وتم رفعها إلى 500 جنيها تذهب إلى وزارة الأوقاف.

وأوضح أنه منذ نحو 6 أشهر تم وقف العمل بالدار بعد فصل الكهرباء بحجة عدم سداد المديونيات من جانب وزارة الأوقاف.

وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف بدفع المديونيات لوزارة الكهرباء حتى يتم عودة العمل بدار المناسبات.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع كافة الأدوات الرقابية بكل الجدية.

وأشار إلى أنه قبل نهاية الجلسة سيتواصل مع وزير الأوقاف وسيتم إخطار المجلس بكافة الأسباب والحلول المقترحة.

ومن جانبه، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتجاوب مع طلبات النواب بصورة سريعة، قائلا: الحكومة تتجاوب بالفعل، ولكن نطلب المزيد.