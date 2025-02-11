“الزناتي" يستقبل وفد "المعلمين العرب" لبحث تعديل مواد قانون الاتحاد

استقبل خلف الزناتي، نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفدًا من اتحاد المعلمين العرب برئاسة صادق الرغيوي، الأمين العام للاتحاد، وسائد الزريقات، الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين، ومحمد حنظل، الأمين العام المساعد، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الاتحاد، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية في القاهرة.

حضر اللقاء ياسر عرفات، أمين عام النقابة، وسيد علي، الأمين العام المساعد.

وأكد "الزناتي" أهمية تحديث قانون الاتحاد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مع التركيز على تعزيز دور الاتحاد في تحسين أوضاع المعلمين.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهود المصرية في تطوير العمل النقابي العربي، مؤكدين أهمية هذه التعديلات في توحيد الرؤى المستقبلية وتطوير التشريعات النقابية بما يحقق تقدمًا في مجال التعليم.