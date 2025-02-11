من تويتر إلى الملاعب.. ماذا يخطط إيلون ماسك لرونالدو؟

في عالم الرياضة والأعمال، لا يقتصر تأثير الشخصيات البارزة على مجالاتهم المباشرة فقط، بل يتعداها إلى العديد من التفاعلات التي تجذب الانتباه.

إحدى هذه التفاعلات لفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بين رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي. هذه العلاقة غير التقليدية بين أحد أغنى رجال العالم ولاعب كرة القدم الأسطوري تعكس الاهتمام المتبادل بين عالم الأعمال والرياضة.

حيث قام ماسك بإعادة نشر تغريدة لرونالدو بمناسبة هدفه الأول في مسيرته بعد بلوغه سن الأربعين. لم يكن هذا التفاعل الأول، بل كان جزءًا من سلسلة من التبادلات اللطيفة بين الطرفين، مما يعكس إعجاب ماسك بمسيرة رونالدو، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه ماسك للأحداث الرياضية، خاصة كرة القدم.

يعتقد بعض المحللين أن اهتمام إيلون ماسك المتزايد بكريستيانو رونالدو قد يكون تمهيدًا لخطوة هامة في مسيرة النجم البرتغالي.

فمع اقتراب نهاية عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي، تزايدت التكهنات حول وجهته المستقبلية.

وعلى الرغم من أن نادي النصر لم يكشف بعد عن تجديد عقده مع قائد الفريق، إلا أن إشادة ماسك الأخيرة قد تكون خطوة تحفيزية، ربما تهدف إلى إقناع رونالدو بالانتقال إلى الدوري الأمريكي.

يشير البعض إلى أن ماسك قد يكون يروج لفكرة انتقال رونالدو إلى الدوري الأمريكي، خاصة مع وجود اهتمام متزايد من الأندية الأمريكية في ضم نجوم عالميين لتعزيز المستوى الرياضي في الدوري.

ويُعتقد أن ماسك، بصفته أحد الشخصيات البارزة في العالم الرقمي، قد يسعى لإقامة علاقة استراتيجية مع رونالدو في إطار تطور الرياضة والمحتوى الرقمي سواء على مستوى التواصل الاجتماعي عبر "إكس" أو من خلال خطط تجارية في المستقبل.