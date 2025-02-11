26 طالبا بسوهاج يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم السنوية

حرص الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، على لقاء طلاب وطالبات سوهاج المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم السنوية على مستوى الجمهورية، التي تنظمها الوزارة، قبل سفرهم اليوم إلى القاهرة.

ووجّه الدكتور محمد السيد الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم، من خلال توفير كافة السبل والإمكانيات وتهيئة المناخ المناسب لحفظ القرآن الكريم.

كما وجه وكيل تعليم سوهاج الشكر أيضًا لطلاب سوهاج المشاركين في المسابقة على حرصهم على حفظ كتاب الله الكريم، وهنّأهم على فوزهم في التصفيات الأولية التي جرت على مستوى المديرية، متمنيًا لهم كل التوفيق في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج لها الريادة في مسابقة القرآن الكريم، وحصد طلابها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المستويات الثلاثة.