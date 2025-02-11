وزير الثقافة يتسلم تقريرا حول فعاليات "الأسبوع الثقافي المصري في قطر"

تسلم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقريرًا، من الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، حول فعاليات "الأسبوع الثقافي المصري"، الذي أقيم في دولة قطر، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي.

وأكد التقرير على النجاح الكبير الذي حققته الفعاليات، حيث شهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا تجاوز 20 ألف زائر يوميًا، من المصريين المقيمين في قطر، والقطريين، ومحبي الثقافة المصرية.

وأشار إلى أن الأسبوع الثقافي المصري هو الأول ضمن سلسلة الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة القطرية في درب الساعي، بمنطقة أم صلال.

كما شهدت الفعاليات إقبالًا واسعًا على منتجات الحرف التراثية والتقليدية المتنوعة التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية، والتي تمثل مختلف الأقاليم المصرية، ومنها تراث شمال وجنوب سيناء، والنوبة، وحلايب وشلاتين، بالإضافة إلى فنون الخزف، والتلي، والحلي، والنقش على النحاس.

وافتتح الأسبوع الثقافي بحضور سفراء وقناصل ممثلين لـ15 دولة عربية وأجنبية، وشهد تواجدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز التواصل الثقافي بين مصر وقطر والعالم

وأوضحت الدكتورة رانيا عبد اللطيف، أن برنامج الأسبوع الثقافي المصري اشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي أبرزت جمال وثراء التراث الثقافي المصري، حيث تضمنت الفعاليات معرضًا للحرف التراثية والتقليدية، ومعارض للفنون التشكيلية، والخط العربي، ومعرض القاهرة عمارة وعمران، كما تم تقديم ورش تعليم الفنون التراثية؛ وخيال الظل؛ وجلسات حكي موجهة للأطفال والشباب.

واستُهلت الفعاليات بحفل أحياه الفنان الكبير محمد ثروت؛ بمشاركة الفرقة القومية للموسيقى العربية، التابعة لدار الأوبرا المصرية، حيث قدمت باقة من روائع الموسيقى العربية على المسرح الرئيسي في درب الساعي، وفي اليوم التالي، أبدع المنشد محمود التهامي، برفقة الفرقة القومية للموسيقى العربية.

كما تواصلت العروض الفنية في ساحات درب الساعي، وشملت عروض: الأراجوز؛ والتنورة؛ وفرقة رضا للفنون الشعبية؛ وعروض عازفي بيت العود والربابة، إلى جانب العرض اليومي لأوبريت العرائس "الليلة الكبيرة"، كذلك، شارك فريق كورال "روح الشرق" في تقديم حفلين مميزين، بينما أقيمت ندوة ثقافية بعنوان "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، ألقاها الكاتب الصحفي محمود التميمي.

واختُتمت الفعاليات بحفل مميز للسوبرانو العالمية، أميرة سليم؛ وفرقتها الموسيقية، حيث قدّموا مجموعة من الأغنيات الشهيرة، منها "أنشودة إيزيس".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن نجاح الأسبوع الثقافي المصري في قطر؛ يعكس قوة وتأثير الثقافة المصرية كقوة ناعمة تربط بين الشعوب وتُسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وقطر؛ وأوضح وزير الثقافة، أن هذه الفعاليات أظهرت تنوع وثراء الهوية المصرية؛ ونجاحها في الوصول إلى قلوب محبيها في كل مكان، وثمن التعاون الثقافي مع قطر؛ والذي يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية.