تصريحات ترامب تشعل سوق الذهب قرب 2942 دولارا

شهد الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك مع استمرار المخاوف وعدم الاستقرار في الأسواق المالية من جراء سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد تصريحات ترامب المتعلقة بحركة حماس.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2942 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2904 دولار للأونصة وهو نفس سعر الافتتاح لجلسة اليوم.



يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.6% ليستمر في تسجيل أداء إيجابي، حيث شهد ارتفاع لست أسابيع متتالية بسبب تزايد المخاوف في الأسواق المالية منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفق جولد بيليون.

يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المتزايدة مع إطلاق ترامب لمجموعة متنوعة من التعريفات التجارية مع التهديد بمزيد منها في المستقبل، فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الألمنيوم والصلب هذا الأسبوع، مما أدى إلى إلغاء الإعفاءات للموردين الرئيسيين مثل كندا والبرازيل.



كما فرض ترامب تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من الشريك التجاري الأول الصين وهدد بفرض حاجز بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، فضلاً عن اقتراح فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات السيارات ورقائق الكمبيوتر والأدوية.

التعريفات الجمركية المتزايدة واحتمالات الإجراءات الانتقامية التي تلجأ إليها الدول الأخرى تهدد بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الأسعار والتضخم، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وهو ما ظهر في تزايد الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة.

صندوق SPDR Gold Trust الذي يعد أكبر صندوق متداول في البورصة للذهب، شهد ارتفاع حيازاته إلى 27.92 مليون أونصة في 7 فبراير، بزيادة 1.3% منذ أدنى مستوى له مؤخرًا عند 27.55 مليون في 27 يناير.



من جهة أخرى عملت التوترات الجيوسياسية المتزايدة على زيادة الطلب على الذهب، بعد أن طالب ترامب حماس بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول نهاية هذا الأسبوع، محذرًا من عواقب وخيمة.

هذا ويصدر غدًا عن الاقتصاد الأمريكي بيانات التضخم عن شهر يناير، وسط توقعات بأن سياسات ترامب التجارية من شأنها أن تزيد من ضغوط التضخم وهو الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل عمليات خفض أسعار الفائدة.



الجدير بالذكر أن البنك الفيدرالي قد ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، وأشار إلى تأجيل التفكير في استمرار عمليات خفض الفائدة، بينما قد صرح أعضاء البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي أن تأثير سياسات الرئيس ترامب غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بالنمو والاقتصاد ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.



اعلن مجلس الذهب العالمي ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية المتداولة في الذهب خلال شهر يناير بمقدار 34.5 طن من الذهب وهو ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وجاء الارتفاع بقيادة صناديق المنطقة الأوروبية التي شهدت تدفقات داخلة بمقدار 39 طن ذهب، بينما شهدت الصناديق في أمريكا الشمالية تدفقات خارجة بمقدار – 5.9 طن ذهب.

أيضاً ارتفع إجمالي الأصول المدارة لصناديق الذهب العالمية المتداولة في البورصة إلى 294 مليار دولار أمريكي في يناير وارتفعت الحيازات إلى 3523 طنًا.

كما ارتفعت أحجام تداول الذهب العالمية بنسبة 20٪ في يناير، مدفوعة بزيادة أحجام التداول في كلا من التداول في البورصات وخارج البورصات.