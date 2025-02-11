آخرهم «بن شرقي».. نجوم ارتدوا القميص 34 دعمًا للمغربي «عبد الحق نوري»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الرقم الذي سيرتديه النجم المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، دعمًا للنجم المغربي عبد الحق نوري.

وقال "شوبير" في برنامجه "حارس الأهلي" والمذاع على فضائية "الأهلي"، أن بن شرقي قرر ارتداء القميص رقم 34 مع المارد الأحمر، قائلًا: "سألت أشرف بن شرقي عن الرقم الذي اختاره، وقال لي أنت تعلم أكثر مني، ولكن بصراحة لم أكن أعرف، وقتها أبلغني بأنه اختار رقم 34 تكريمًا لمواطنه عبد الحق نوري، وهذه لمسة وفاء من مواطنه اللاعب الذي يعاني من "شلل دماغي" ودخل في غيبوبة منذ سنوات".

نجوم يدعمون المغربي عبد الحق نوري

أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي يدعم مواطنه عبد الحق نوري

ويعتبر أشرف بن شرقي، آخر النجوم الذين قرروا ارتداء رقم 34 دعمًا للنجم المغربي عبد الحق نوري، فظهر عددًا من النجوم في عدة دوريات مختلفة ارتدوا القميص رقم 34، وكان أبرزهم

فان دي بيك

واختار النجم الهولندي فان دي بيك، ارتداء القميص رقم 34، عند انتقاله لفريق مانشستر يونايتد، في عام 2020، وذلك دعمًا للاعب المغربي عبد الحق نوري، والذي لعب معه وجاوره في الملعب مع أياكس امستردام.

وقال "دي بيك": "إن عبد الحق نوري كان صديق مقرب له هو وعائلته، وشقيق عبد الحق نوري صديق مقرب من فان دي بيك، والسبب الرئيسي له في ارتداء رقم 34 هو انه يرغب في تحقيق بعض الذكريات الجيدة مع فريقه الجديد بهذا الرقم".

فان دي بيك يرتدي 34 مع مانشستر يونايتد

سفيان مرابط

واختار النجم المغربي سفيان أمرابط، ارتداء الرقم 34 عندما انتقل لنادي فيورنتينا الإيطالي، في عام 2020، قادمًا من هيلاس فيرونا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة 5 سنوات، وذلك تكريمًا لمواطنه عبد الحق نوري لاعب أياكس امستردام الذي دخل فى غيبوية منذ 3 أعوام، ليسير على خطى النجم الهولندي الذي قرر ارتداء نفس الرقم مع مانشستر يونايتد بعدما انتقل إليه من أياكس امستردام.

سفيان مرابط يرتدي 34 مع فيورنتينا الايطالي

فيليب ساندلر

فيليب ساندلر عندما التحق بمانشستر سيتى الإنجليزي، ارتدى رقم 34 دعما لللاعب المغربي.

واختار المدافع الهولندي فيليب ساندلر، ارتداء الرقم 34 مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي زفولة الهولندي، في عام 2018، دعمًا للنجم المغربي عبد الحق نوري.

فيليب ساندلر يرتدي 34 مع مانشستر سيتى

أمين يونس

وطلب النجم الألماني صاحب الأصول اللبنانية، أمين يونس، ارتداء الرقم 34، عندما انتقل إلى نادي نابولي الإيطالي عام 2018 في صفقة انتقال مجانية، قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي،

وأكد "يونس" إنه قرر الاحتفاظ بذكرى صديقه عبد الحق نوري والذي زامله في فريق أياكس أمستردام، بارتداء القميص رقم 34، قائلًا: "قراري جاء للاحتفاظ بالذكرى المميزة، ولإظهار ما يكفي من الاحترام لنوري".

أمين يونس يرتدي 34 مع نابولي الإيطالي

جاستن كلويفرت

وأعلن النجم جاستن كلويفرت، نجل الأسطورة الهولندية باتريك كلويفرت، ارتداءه رقم 34 مع نادي روما الإيطالي، بعدما انتقل إليه في عام 2018، قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

جاستن كلويفرت يرتدي 34 مع روما الإيطالي

وقال "كلويفرت"، أن اختياره ارتداء هذا الرقم، أنه يرغب أن يكون وفيًا لصديقه عبد الحق نوري، الذي لعب بجواره في أياكس امستردام.

جاستن كلويفرت وعبد الحق نوري في أياكس امستردام

وأوضح "كلويفرت" أن سبب اختياره الرقم في رسالة عاطفية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلًا: "لك دعائي وكذلك رقم قميصي، صديقي وأخي الذي تعلمت منه الكثير."

جاستن كلويفرت يرتدي 34 مع روما الإيطالي

كيفين ديكس

وأعلن النجم الهولندي، كيفين ديكس، طلبه ارتداء الرقم 34 عندما انضم لنادي فيورنتينا الإيطالي، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي فيتسه والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الهولندي، في عام 2016.

وقال "ديكس" إنه اختار أن يرتدي رقم اللاعب المغربي الشهير ليقدم له الدعم في ما يتعرض له.

كيفين ديكس يرتدي 34 مع فيورنتينا الإيطالي

عبد الحق نوري يدخل في غيبوبة

وتكمن معاناة النجم المغربي عبدالحق نورى، في سقوطه على أرضية الملعب فى الـ٨ من يوليو ٢٠١٧ أثناء مشاركته مع ناديه أياكس أمستردام الهولندى، فى مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألمانى فى النمسا، ودخل على إثرها فى غيبوبة نتيجة «ضرر خطر ودائم» فى الدماغ، بحسب ما أفاد فى حينها النادى الذى فسخ عقد اللاعب فى مارس ٢٠٢٠.

عبد الحق نوري مع اياكس امستردام

عبدالحق نورى صاحب الـ٢٤ عامًا، والذى كان من ناشئى أياكس أمستردام، وتدرج فى الفئات العمرية بالنادى الهولندى، حتى انضم لصفوف الفريق الأول، عام ٢٠١٦، فى موسم شهد تألقه بشكل واضح للجميع، ليخوض ١٥ مباراة بقميص أياكس، ولكن فى لحظة توقف عندها الزمن للاعب كانت البشائر تدل أنه سيكون نبغة عربية كبيرة، حيث سقوطه مغشيًا عليه فى مبارة ودية لفريقه أمام فيردر بريمن الألمانى، فى النمسا فى يوليو٢٠١٧، دخل على إثرها فى غيبوبة امتدت لعامين و٩ أشهر، بسبب تعرضه لسكتة دماغية تسببت فى أضرار فى الدماغ أنهت مشواره مع الملاعب.

عبد الحق نوري مع اياكس امستردام

وبعد عدة أشهر من الواقعة، كشف نادى أياكس امستردام الهولندى، أن الرعاية الطبية للاعب عبدالحق نورى فى أرضية الملعب لم تكن كافية، مقرين بالمسؤولية كاملة عن الأَضرار الصحية التى تسببت للاعب، ما جعل عائلة اللاعب ترفع دعوى أمام لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندى لكرة القدم.

وفى عام ٢٠٢٠، أعلن شقيق عبدالحق نورى، استفاقة اللاعب بعد أكثر من عامين على دخوله فى غيبوبة تامة، لكنه لا يزال طريح الفراش، وفى نفس العام، قرر نادى أياكس، فسخ تعاقده مع اللاعب المغربى، الأمر الذى وضعه فى وجه الانتقادات، إذ اعتبرت الجماهير أن هذا القرار بمثابة «تخليًا عن اللاعب».

عبد الحق نوري مع اياكس امستردام

فيما مرت عدة سنوات ليخرج النادى الهولندى معلنًا توصله لاتفاق مع أسرة اللاعب نورى، ودفعهم لتعويض ضخم بلغ الـ ٧ ملايين و٨٥٠ ألف يورو، بجانب تكفل النادى بمصاريف علاج ورعاية اللاعب، حيث قال «إيدوين فان دير سار»، المدير العام لنادى أياكس: «إنه من الجيد التوصل لاتفاق مع عائلة نورى، ندرك جميعا أن معاناة عبدالحق وأحبائه لم تنته بعد، ولا يزال الوضع محزنا للغاية وهذا ما نشعر به هنا فى أياكس أيضًا، وسيبقى الرابط قويا بين أياكس وعائلة نوري».

وأعلن «فان دير سار» أن النادى الهولندى قرر تجميد القميص رقم ٣٤ فى الفريق، ومنح أسرته حق التصرف فيه، حيث أنه لن يتم اللعب به مرة أخرى إلا إذا أرادت عائلة نورى ذلك، مؤكدًا: «سيتم وضع متعلقات عبد الحق فى غرفة خلع الملابس بمتجر النادى بجوار المدخل الرئيسى للملعب».