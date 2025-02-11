القاهرة الإخبارية: خيام النازحين مقامة داخل محطات الصرف الصحي بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض لحماس، كان لها صدى في الشارع الفلسطيني؛ إذ يرون أنها لا تنصف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى دمار القطاع بشكل كبير وهدم المنازل والمنشآت والأحياء السكنية، وإقامة النازحين الفلسطينيين في الخيام منذ 15 شهرا.

وأضاف «جبر»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يمارسان مزيدا من الضغط على الفلسطينيين، بالإشارة إلى الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيين في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، موضحًا أن خيام النازحين مُقامة داخل محطات وآبار تجميع مياه الصرف الصحي في مدينة خان يونس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وتوقف المحطات عن العمل.

وأشار إلى أن هناك أكواما كبيرة من النفايات المنتشرة في محيط خيام النازحين بمدينة خان يونس، وهذا ما يشير إلى خطورة هذا الأمر، وتأثيره على صحة الفلسطينيين، نظرا لانتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين.