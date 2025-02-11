ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة من محافظ أسوان.. افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو

افتتاح مكتب تطعيمات
افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى إستجابة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرغبة أهالى مركز ومدينة دراو، فقد أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة لافتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو، وهو ما لاقى إشادة من الأهالى لتسهيل المشقة والأعباء المالية فى التنقل والسفر إلى المدن المجاورة لتلقى هذه الخدمة الهامة.

افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم التعامل الفورى مع أى مطالب جماهيرية، ويتم العمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين.

التجهيز لإفتتاح مكتب خدمة "مشورة ما قبل الزواج" لخدمة أهالى غرب دراو

وأوضح مدير مديرية الصحة بأنه بالتوازى مع ذلك جارى التجهيز لإفتتاح مكتب خدمة "مشورة ما قبل الزواج" لخدمة أهالى غرب دراو مثل بنبان والمنصورية وفارس وغيرها من القرى الأخرى.

1000189357
1000189357
1000189358
1000189358
1000189355
1000189355
محافظ أسوان مكتب تطعيمات الحجاج مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين إفتتاح مكتب تطعيمات الحجاج مدينة دراو مشورة ما قبل الزواج