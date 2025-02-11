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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مديرية الطرق تستكمل أعمال الرصف بقرية الغنيمية بإدفو ضمن الخطة الاستثمارية

مديرية الطرق تستكمل
مديرية الطرق تستكمل أعمال الرصف بقرية الغنيمية بإدفو
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واصلت مديرية الطرق بناءً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها لإستكمال خطة الرصف للعام الحالى 2024/2025 من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

اعمال الرصف بقرية الغنيمية بادفو ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية

استكمال أعمال الرصف للعام الحالى ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بتكلفة 122 مليون جنيه

وفى هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه وفقًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم إستكمال سلسلة الأعمال بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم، وبتكلفة 122 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 70%.

ولفت مدير عام الطرق والنقل إلى أنه جارى الانتهاء من رصف طريق حاجر البلاليص بقرية الغنيمية بمركز إدفو بطول 3 كم حيث يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

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