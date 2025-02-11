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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الصحة" تنظم ورشة تدريبية لرفع كفاءة فرق مكافحة نواقل الأمراض وتفعيل بروتوكول الخريطة الحشرية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل تدريبية لمدربي (TOT) حول التصنيف المورفولوجي لأنواع البعوض المحلية والدولية، وفقًا لمفاتيح التصنيف المعتمدة عالميًا، بهدف تنفيذ بروتوكول الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة فرق مكافحة نواقل الأمراض.

تأتي هذه الورشة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز كفاءة الفرق الطبية من خلال التدريب المستمر على أحدث التقنيات لضمان تحسين الأداء ومواكبة التطورات الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة فرق مكافحة نواقل الأمراض في مختلف المحافظات، من خلال تمكينهم من التعرف الدقيق على أنواع البعوض استنادًا إلى مفاتيح التصنيف العالمية، إلى جانب رصد التغيرات التي قد تطرأ على الأنواع المحلية بفعل التغيرات المناخية، ومراقبة أي أنواع جديدة قد تشكّل تهديدًا للصحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات نظرية وجلسات عملية متخصصة، حيث تم إعداد مادة علمية شاملة تتناول أحدث أساليب التصنيف المورفولوجي للبعوض، مما يسهم في تعزيز المهارات النظرية والتطبيقية للمتدربين في مكافحة نواقل الأمراض على مستوى الجمهورية.

أضاف قنديل أن هذه الورشة تأتي ضمن خطوات الاستعداد لتفعيل بروتوكول الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض، والذي يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبعوض الناقل للأمراض، مما يتيح تنفيذ تدابير وقائية أكثر كفاءة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق استراتيجيات المكافحة وفق أحدث المعايير العلمية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن الورشة تعكس التزام الوزارة بتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للتعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بنواقل الأمراض، في إطار السعي لتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة.

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التصنيف العالمي البرنامج التدريبي التغيرات المناخية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور عمرو قنديل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان